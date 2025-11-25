インフルで寝込む妻に「俺の飯はどうした！」「お前の体調なんか知らん」夫の声が、外まで響いていた結果

筆者の友人・T子から聞いた、『モラハラ夫』を撃沈させたエピソードです。

夫の暴言を聞いていた、意外な人物とは？

インフルエンザ

モラハラに苦しんでいた私は離婚を決意。

父の助けもあり、多額の慰謝料と養育費を請求できました。

【体験者：40代女性・会社員、回答時期：2024年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：トコロてん

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。