カープの選手たちが小学校で特別授業です。子どもたちと触れ合い、野球の楽しさを伝えました。



.■末包昇大選手

「まずはボールをしっかり見ること。ボールを見て力強く振る。」



広島市西区の庚午小学校を訪れたのは、カープの末包選手や島内投手、森浦投手など5人の選手たちです。トップアスリートと触れ合う広島市の事業の一環として、子どもたちと交流しました。





子どもたちを相手に本気の走りを見せたのは羽月選手です。■羽月隆太郎選手「容赦ないですよ。大人ってこんなもんです」末包選手は持ち味の豪快なバッティングを披露し、子どもたちを驚かせました。■児童「お～！」6年生、約140人は憧れの選手と触れ合い、夢のような時間を過ごしました。■小学6年生「野球が楽しく感じます」■小学6年生「選手の人たちがめっちゃ笑顔で自分も笑顔で楽しめました。Q好きになった選手はいる？「全員好きです。全員好きです」■森浦大輔投手「たくさん元気もらえたので来シーズンもしっかり勝てるように頑張りたいなと思いました。」■島内颯太郎投手「今日触れ合った子たちがマツダスタジアムに多く来てくれることを願って、僕らも勝つ試合を見せることが仕事だと思うので頑張りたいと思います。」【2025年11月25日 放送】