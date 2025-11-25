ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【避難所開設】最大震度5強の熊本県産山村で避難所開設 【避難所開設】最大震度5強の熊本県産山村で避難所開設 【避難所開設】最大震度5強の熊本県産山村で避難所開設 2025年11月25日 20時2分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 25日午後6時過ぎの地震で最大震度5強を観測した熊本県産山村によりますと、これまでに下記、避難所を開設しました。 ・南部地区公民館・山鹿地区公民館・日向消防詰所・産山地区公民館・田尻地区公民館 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ライブ配信中】熊本で最大震度5強 県内のライブカメラ７か所 〈阿蘇・熊本空港・桜町・熊本駅・人吉・天草など〉 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 12月を待たずに“インフルエンザ急増” なぜ？ ピークは12月上旬見込み「最悪の場合、医療がひっ迫する恐れもある」 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 葬儀, ホテル, 老後, 工場, 在宅医療, ネジ, 射出成形機, フローリング, 介護タクシー