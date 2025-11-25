RKK

25日午後6時過ぎの地震で最大震度5強を観測した熊本県産山村によりますと、これまでに下記、避難所を開設しました。

・南部地区公民館
・山鹿地区公民館
・日向消防詰所
・産山地区公民館
・田尻地区公民館