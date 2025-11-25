サンコーは、火を使わない卓上燻製器「グルメスモークセレクション」を2025年11月17日に発売しました。実売価格は5480円（税込）。

記事のポイント 火を使わず手軽に燻製が楽しめる卓上燻製器。チーズやナッツなどを燻製すれば、香り高いおつまみが作れます。6種類のスモークチップが付属するので、好みのチップで燻製可能。市販のチップも使用できます。

本製品は、火を使わずに、いつでもどこでも手軽に燻製を楽しめる卓上燻製器です。燻製に必要な道具がすべて揃ったフルセット（スモークポット、チップ6種など）なので、食材さえあれば購入後すぐに使用可能。

火を使わないUSB充電式のため、場所を選ばず使用できます。フル充電で約50回使え、操作はスイッチを押すだけで完了（20秒自動オフ）。

付属のポットでチーズや卵など食材を燻製できるのはもちろん、本体をお手持ちのグラスにセットしてウイスキーなどの燻製も可能です。

本製品には6種類のスモークチップが付属。食材や気分に合わせて燻製を楽しめます。また、お好みで市販のチップも使用できます。チップトレイは取り外して洗えるため、お手入れも簡単です。

本体サイズは幅95×奥行95×高さ50 (mm)。

