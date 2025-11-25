デイビッド・ウィアー氏はブライトンのTDを務めていた

スコットランド1部の名門レンジャーズで空席となったスポーツディレクター（SD）の最有力候補に、“三笘の恩人”でもあるデイビッド・ウィアー氏が浮上している。

地元メディアの「Daily Record」が報じている。

現地時間11月24日、同職に就いていたケビン・セルウェル氏が、最高責任者のパトリック・スチュワート氏と共にクラブから解任された。

記事では「アンドリュー・カヴェナ会長が、レンジャーズを新たな時代へ導く任務を彼らに託してからわずか5か月後に、この2人の解任を決定した」と報じ、大幅な見直しに踏み切った格好だ。

そのSDの後任候補として名前が挙がっているのが、元スコットランド代表DFのウィアー氏だ。55歳のウィアー氏はレンジャーズでも長年活躍したレジェンドで、引退後は強化部門の役職を主に務めてきた。

2018年にはイングランド・プレミアリーグ、ブライトンのテクニカル部門に加入。ローンプレイヤーマネジャーを務めていた際には、英国の労働許可証を取得する必要があった日本代表MF三笘薫をベルギー1部ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズへレンタル。何度も三笘のプレーをチェックしに足を運び、欧州サッカーに慣れる手助けをした。2022年5月からはテクニカル・ダイレクターを務めていたが、今年9月に退任していた。

だが就任に大きな障害となっているのは、11月にフランス1部ストラスブールのSDに就任したばかりだということ。就任時には「今後数年間、ストラスブールの成功に貢献できることを楽しみにしています」と話していた。

同メディアは他にも、今年初めにウェストハムを退団したドイツ人選手のティム・シュタイテンや、元ニューカッスル監督のポール・ミッチェルらの名前が候補に挙がっていると伝えている。古巣の危機を助けるのか、ウィアー氏の選択に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）