おうちカフェに革命起きた！（喜）【3COINS】コーヒー好きに教えたい♡「新作雑貨」

シンプルなデザインと確かな機能性を備えた便利アイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】。今回は、おうち時間がぐっと楽しくなりそうな、カフェタイムに活躍する新作雑貨をご紹介します。思わず“待ってました！”と言いたくなる、気の利いたアイテムに注目。

プチストレス即解消！ 「ドリップバッグスタンド」

手軽に味わえるはずが、淹れるのに悪戦苦闘。カップとコーヒーバッグのサイズが合わなくて困った経験ありませんか？ そんなイライラを解消してくれそうのなのが、この「ドリップバッグスタンド」\330（税込）。バッグがコーヒーに浸らず、注いだ量が見やすいのも嬉しいポイントです。直径 約7.5～9cmサイズのカップに対応可能。

手放せなくなりそうな優秀品！ 「カップウォーマー」

カップを置くだけで温かさをキープ！ USB電源で使える「カップウォーマー」は、本格的に寒くなる前に手に入れたいアイディア品。ウッド調のデザインでテーブルをおしゃれに演出！ カフェタイムはもちろん、デスクワーク中にも重宝しそう。サイズは高さ約 2.6 × 幅11 × 奥行き13.5cmでお値段は\770（税込）。使用できるカップに制限はあるので購入前に確認を。

【3COINS】にはカフェタイムをおしゃれに彩る雑貨がほかにも揃っています。ぜひ立ち寄ってチェック！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Reco.N