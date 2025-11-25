Adoを大解剖…5周年展示イベント『Adotomy』開催決定 東京・大阪で来年1月から
歌い手・Adoのメジャーデビュー5周年を記念した展示イベント『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』が、来年1月より東京・西武渋谷店、2月より大阪・なんばスカイオにて開催されることが決定した。
【写真】ほしい！『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』オリジナルグッズ
同展のテーマは「Adotomy」。これは“Ado”と“Anatomy（解剖）”を組み合わせた造語で、今夏に実施された『Ado 5th Anniversary POP-UP STORE』が“表側の軌跡”を辿るものであったのに対し、今回の展示ではAdoという歌い手、そしてAdoという人間に焦点をあてた内容になるという。先日終幕したドームツアー『Ado DOME TOUR 2025「よだか」』のMCで、「そう遠くないうちに、みんなに自分のことをもっと知ってもらえる機会がある」と語っていたが、その言葉の“答え”となるような展示イベントとなっている。
会場では展示スペースのほか、イベント限定のオリジナルグッズの販売も実施される。チケットは公式ファンサイト「Adoのドキドキ秘密基地」や「Ado GLOBAL Newsletter」会員向けの先着先行予約が26日より順次スタートし、12月6日から一般販売が開始される。
■『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』概要
【東京会場】
会場：西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階
期間：2026年1月18日（日）〜2月1日（日）
営業時間：前11：00〜後9：00
【大阪会場】
会場：なんばスカイオ7階 コンベンションホール
期間：2026年2月12日（木）〜2月23日（月・祝）
営業時間：前11：00〜後9：00
