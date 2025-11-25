吉本興業に所属する８人組グループ「ＯＣＴＰＡＴＨ（オクトパス）」の新曲「スターライトランデブー」が日本テレビ系情報バラエティー「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）の１２月エンディングテーマに決定したことが２５日、発表された。

同曲は１２月１７日に発売する８ｔｈ ｓｉｎｇｌｅ「スターライトランデブー」の表題曲。ＯＣＴＰＡＴＨがファンのみならず全ての人を魅了するようなポジティブでハッピーで胸騒ぎがするようなパーティーチューン。”日本を、世界を元気に”というコンセプトのもと、コールアンドレスポンスが楽しい、一緒に騒ぎたくなるほどにライブ映えする一曲となっている。

「ＤａｙＤａｙ．」１２月エンディングテーマは１２月１日より放送スタートとなっており、さらにエンディングにて「スターライトランデブー」のＭｕｓｉｃ Ｖｉｄｅｏも一部先行公開になる予定だ。

今年結成４周年を迎え、初のアリーナワンマン、Ｚｅｐｐ ＴＯＵＲを完遂するなど活躍中のＯＣＴＰＡＴＨ。１２月１３日に横浜ＢＵＮＴＡＩで同じ吉本興業所属の先輩グループである４人組ダンスボーカルグループ「ＯＷＶ」と史上初の連動型２ＤＡＹＳワンマンライブとして「ＯＷＶ・ＯＣＴＰＡＴＨ ＭＡＳＨＵＰ ＬＩＶＥ ２０２５ ＴＷＯ ＴＨＲＯＮＥ」を開催する。