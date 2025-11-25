東京・足立区で乗用車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件で、警視庁は死亡した80代男性と20代女性の身元を発表しました。

この事件はきのう、東京・足立区の国道で乗用車が歩行者をはね、運転していた男が現場から逃走したものです。

男女11人が搬送され、このうち80代の男性が死亡。20代の女性が心肺停止の状態でしたが、きょう午後4時30分ごろ、死亡が確認されました。

警視庁は先ほど、死亡した男女2人の身元を発表しました。死亡したのは、東京・足立区の無職、杉本研二さん（81）と、足立区の会社員、フィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）だということです。

警視庁は事件の前に、近くの自動車販売店で事件を起こした車を盗んだとして、足立区に住む37歳の男を逮捕しています。

また、死亡ひき逃げ事件では、乗用車がトラックなどに追突し停車したことがわかっていますが、この現場の手前に、ブレーキ痕がなかったこともわかりました。

警視庁は、男の刑事責任能力を慎重に判断する必要があるとして、男の氏名を明らかにしていません。