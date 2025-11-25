ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がテレビ朝日「報道ステーション」のインタビューに応じた様子が２０日の同番組内で放送された。メジャー挑戦１年目だった佐々木朗希投手（２４）が序盤、マウンド上で涙をにじませたことなどについても語った。

フリーアナウンサーのヒロド歩美とのインタビュー。ヒロドが「３月末ごろだったでしょうか、『ロウキは泣いていた』とおっしゃってましたが？」と切り出すと、ロバーツ監督は「あれは…正直な感情だったと思う。我々もめったに見ることのない、珍しい姿だった。彼がまだ若い（子供だ）ということです。彼は良い投球をしようとしていた。メジャーリーグ、ドジャース、ロサンゼルス…彼にとっては初めてのものばかりです。彼はまだ成功を収めていなかった。すべてが初めてだった。そして彼は自分が『すべての人を失望させている』と感じていた」と振り返った。

そして「私は何とか、私も一緒に、彼を育てていこう、サポートしていきたいと思った。私は彼を励ましました。『前向きな気持ちをなくすな』『諦めるな、強くあれ、戦い続けろ、戦うことから逃げるな』と言いました。そして彼は戦い続けたんだ」。

そうして９月、佐々木投手は、シーズン終盤に戻ってきた。「彼は戦士として戻ってきた。（３月には）泣いていたのに、９月に戻った時には戦士の顔で戻ってきたんだ」と語った。