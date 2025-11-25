彼氏が、いびきをかいて寝ていたら…？その“未知の音”に戸惑ったワンコの様子は、記事執筆時点で44万回以上再生され、「生存確認w」「圧すごくて草」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：いびきをかきながら寝ている彼氏→隣にいた子犬が…『不思議そうに見つめる光景』が可愛すぎる】

いびきをかいて寝ていると、ワンコが…？

Tiktokアカウント「ともやとちゃろ」に投稿されたのは、うたた寝中の彼氏のいびきに興味津々になってしまったワンコの様子です。

トイプードルの赤ちゃん「ちゃろ」くんは投稿者さまの彼氏さんが大好きとのことで、普段からよくそばにいるのだとか。この日も、スヤスヤと寝ている彼氏さんの顔をなにやらまじまじと見つめはじめたちゃろくん。

首を大きくかしげて彼氏さんの顔をじーっ。どうやら「グーグー…」といういびきの音が気になって仕方ない様子です。

興味が抑えきれず、ついにゼロ距離に

少し離れた位置から観察していたちゃろくんですが、気になりすぎたのか、ついに前のめりで接近。ゼロ距離で顔をのぞき込み、首をグイーンと傾けながら、鋭い目つきで彼氏さんを凝視していたそうです。

聞きなれない音を必死に理解しようとしている健気なちゃろくんですが、あまりの真剣な表情と、その圧のスゴさに思わずクスッとしてしまいます。

ついに生存確認へ

しばらく見つめ続けても、彼氏さんはまったく動かず熟睡。するとちゃろくん、ついに心配になったのか、口元をクンクンと嗅いで確かめたそうです。

その瞬間、ようやく彼氏さんが反応して顔をそむけたとのこと。ちゃろくんはその動きに一安心したのか、さっきの真剣な表情とは打って変わり、嬉しそうにシッポをフリフリしたそうです。

この投稿はInstagramで44万回以上再生され、「起きた瞬間尻尾振るの可愛すぎる」「生存確認w」「理解しようとしてて尊い」など多くのコメントが寄せられています。

