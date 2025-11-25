腸活にも♪ぼる塾・田辺智加も絶賛した“発酵スナック”「めちゃくちゃ美味しいよ」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【Break the KAT-TUN】最高のライブだったよ!!ありがとう!!【KAT-TUNはわたしの人生】』という動画をアップ。この中で、田辺さんが「これめちゃくちゃ美味しいよ」と教えてくれた“発酵野菜のスナック”をご紹介します！

動画中、田辺さんが、芸人のゆにばーす・はらさんから貰ったと披露した商品がこちら。

◼︎ぬかスルメ

発酵食堂カモシカ 発酵マルシェ / ぬかスルメ 税込490円（公式サイトより）

そのままパクッと食べられる、ぬか漬けした野菜を、乾燥させギュッと旨味を閉じ込めたスティック状のスナック。

「ぬか漬けやってみたいけど、時間がない」といった声から生まれた手間暇ゼロの“発酵スナック”です。

ぬか漬けの旨味と発酵パワーそのまま！保存料・化学調味料不使用なので、お子様のおやつとしても。

そのまま食べるのはもちろん、味噌汁に入れてもOKなんだとか。

◼︎田辺さんも絶賛

田辺さんは、「発酵野菜でだいこんとにんじんです」とコメント。

パクパク食べながら、「これめちゃくちゃ美味しいよ」「超うまい！」「噛むほどに味がある」と教えてくれました！

腸内環境の改善などにも注目が寄せられている発酵食品。手軽におやつ感覚で食べられるのは嬉しいですね。

■動画もチェック

田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。