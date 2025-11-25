よしあき「大人清潔感お風呂上がり」個性と万人受けが両立！購入した愛用香水
よしあきさんが、よしミチのYouTubeチャンネルに『【メガ割】よしミチ的おすすめ購入品紹介』の動画を投稿。様々な購入アイテムを教えてくれました！中には美容にまつわるアイテムも。
【関連記事】千賀健永「スーッと浸透」“爆推し”レチノール美容液を紹介
■香水
動画内に登場したのはこちら！
SENNOK/パフューム 10ml ソープクリーンソープ 3,200円（編集部調べ）
この投稿をInstagramで見る
浴室を思わせるようなすっきりとした石鹸の香りが特徴的な香水！
よしあきさんはこちらを「中でも一番お気に入りはこれですね」とコメントしながら紹介。
その香りについて「ソープの中に、ムスクっぽい感じの香りがあるから“大人清潔感お風呂上がり”」と独自の表現で爽やかな香りについて熱弁。
また「パッケージも僕が大好きな水色で、ベビーブルーで最高」と見た目の可愛さにも言及！続けて「なかなか嗅いだことない、個性的な香りだけど万人受けするっていう」と唯一無二な香りだと語っていました。
■動画もチェック
動画内では、その他のアイテムについても紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。