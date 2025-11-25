旦那さんに「犬のカットの送迎」をお願いしたら、まさかのオーダーをしてしまい…別犬すぎる「衝撃的な光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で53万4000回再生を突破し、「逆に良いｗ」「私は好きよ」といったコメントが寄せられています。

カットに行ってきました！

TikTokアカウント「pipupe5」に投稿されたのは、旦那さんに「犬のカットの送迎」をお願いしたら、まさかのオーダーをされてしまったトイプードルの「テラ」ちゃんの様子。

テラちゃんはどのアングルから見てもフワフワのトイプードルだったよう。この日は旦那さんがテラちゃんの送迎をしてくれましたが、帰ってきたテラちゃんの姿を見てママはびっくりしてしまいます。

まさかの「3ミリ」

そこには全身の毛を短めにカットされたテラちゃんが…！旦那さんは「3ミリでお願いします！」とオーダーしたのだそう。「顔周りだけでもハサミで…」とのトリマーさんの提案をお断りし、旦那さんは全身3ミリでのカットをオーダー。

見事に全身の毛が3ミリになり、まるで別犬のようになったテラちゃんですが、帰宅後は笑顔を見せていたんだそう。謎にキリリとした表情でポーズをとり、小さく頷く姿には思わず吹き出してしまいます。

衝撃的だけど、可愛い

思いっきりヘソ天して熟睡してみたりと、帰宅後も普段と変わらない様子のテラちゃん。しかし予想以上に見た目が変わってしまったため、鏡に写った自分の姿には吠えていたんだとか。

テラちゃんの姿を見て、パパは「次は顔はハサミで切ってもらう」と決意したといいます。衝撃的な姿になりましたが、毛も順調に伸びてきて、この時のカットが少し恋しくもなってしまうママなのでした。

投稿には「逆に良いｗ」「私は好きよ」「えらいイケメンになって帰ってきたなｗ」「これはこれで、ものすごく可愛い」「美形が際立つ」「もはやスタイリッシュ」といったコメントが寄せられています。

テラちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「pipupe5」でチェックすることができます。

