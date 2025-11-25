「It doesn’t hurt to try」の意味は？背中を押してあげよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

背中を押してあげたいときに使えますよ。

果たして、正解は？

正解は「やってみて損はない」でした！

新しいことや迷っていることに対して、「試してみてもデメリットはないよ」というニュアンスで、ネイティブがよく使う励まし表現です。

「Why not apply for the job? It doesn’t hurt to try.」

（その仕事、応募してみたら？やってみて損はないよ）

慎重になっている相手をやさしく後押しするときに、とても自然でポジティブなひと言です。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。