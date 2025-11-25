「It doesn’t hurt to try」の意味は？背中を押してあげよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「It doesn’t hurt to try」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
背中を押してあげたいときに使えますよ。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「やってみて損はない」でした！
新しいことや迷っていることに対して、「試してみてもデメリットはないよ」というニュアンスで、ネイティブがよく使う励まし表現です。
「Why not apply for the job? It doesn’t hurt to try.」
（その仕事、応募してみたら？やってみて損はないよ）
慎重になっている相手をやさしく後押しするときに、とても自然でポジティブなひと言です。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
ライター Ray WEB編集部