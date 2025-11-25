Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が２５日、都内で行われた「ＶＯＧＵＥ ＴＨＥ ＯＮＥＳ ＴＯ ＷＡＴＣＨ」授賞記者会見に出席し、ラウールとの“即席漫才”で沸かせた。

ファッション誌「ＶＯＧＵＥ ＪＡＰＡＮ」が、この一年を彩った才能あふれる表現者やニューカマーをたたえる賞。今年はどんな一年だったかを聞かれたラウールは、なぜか目黒が出演予定の映画の話をスタート。「今はですね、放送中のドラマ『ロイヤルファミリー』が…」と話したところで、目黒が「それ僕だね」と鋭くツッコんだ。

その後もラウールが「今年は１年間ほど、あるオーディションに参加させてもらっていまして、それは無事合格。１年間海外で撮影することが決定していて、『ＳＨＯＧＵＮ』という作品で…」と話すと、目黒がすかさず「それ俺じゃん！」。自身がディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」のシーズン２に出演することを踏まえた掛け合いに「練習通りです」とはにかんだ。

自身が同作の撮影で一時不在となる来年のＳｎｏｗ Ｍａｎについて、「冠番組やドームツアー、スタジアムツアーといった新しい目標を見つけ出さないといけない時期。一緒に抱ける夢を見つけていきたい。ファンの皆さんが『休ませてもらえないな』と思ってもらえるような楽しい景色が見せられたら」と結束を誓った。その上で「いろいろ達成してきたからこそ、ここからが試練」とさらなる高みを見据えていた。