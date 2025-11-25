Amazon（アマゾン）は、衛星ブロードバンドネットワーク「Amazon Leo」（旧Project Kuiper）の業務用アンテナ「Leo Ultra」を発表し、企業向けのプレビュープログラムを開始した。

"エンタープライズグレード"の端末とするAmazon Leo Ultraは「全二重フェーズドアレイアンテナ」を採用し、最大ダウンロード速度1Gbps、最大アップロード速度400Mbpsを実現。現在生産されている商用フェーズドアレイアンテナの中で最速だという。

【Amazon Leo Ultra 世界最速の衛星アンテナ】

本体は耐久性と耐候性を重視した設計を採用し、可動部品のない一体型設計となっている。

また、カスタムシリコンチップを搭載し、Amazon独自の無線周波数（RF）設計と信号処理アルゴリズムを採用。通信速度を最大化し、遅延を最小限に抑えているとする。

さらに、同時アップロード・ダウンロード機能や既存のエンタープライズネットワークインフラとの統合など、高度なネットワーク機能も備えているという。

ほかにもAmazon Leoは、ネットワーク管理の簡素化や遅延低減につながる「Direct to AWS（D2A）」や、遠隔地から自社のデータセンターなどに直接接続できる「プライベートネットワーク相互接続（PNI）」といった信頼性の高い接続が利用でき、企業向けのスペックとなっている。