◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 〇同級２位・井上拓真（判定）同級１位・那須川天心●（２４日、トヨタアリーナ東京）

大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が２５日、横浜市の同ジムでＷＢＣ世界バンタム級新王者となった井上拓真（２９）＝大橋＝の一夜明け会見に出席。拓真に判定負けした那須川天心（２７）＝帝拳＝について「世界チャンピオンにはいずれなると思う」と太鼓判を押した。

大橋会長は会見で、天心ペースとなった序盤２ラウンドを「今思い返しても、１ラウンド、２ラウンド、あの展開からよく逆転できたなというのが印象に残っている」と振り返り、「逆に天心選手は、この経験を生かしてさらに強くなってくる試合になったんじゃないかなと思います。天心選手のこれからの巻き返しも、すごく楽しみな一日になった思います」と続けた。

会見後の取材では「天心選手の入場とか、スター性があるよね」と目を細め、「やっぱりいい選手だった。１、２ラウンドはすごかった。一段と強くなっていて、やばいかなと思った。パンチ力も前見た時より全然威力があった。接近戦がちょっと弱点だったが、この経験で次もっとやってきたら、ちょっと厄介な相手になる」と指摘。「世界チャンピオンにはいずれなると思います。楽しみです。（拓真との）再戦になっても面白いし、武居（由樹）ＶＳ天心も面白い」と話した。