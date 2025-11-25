地方競馬の女性騎手9人で争われる「レディスジョッキーズシリーズ（LJS） ザ・ファイナル」名古屋ラウンドが25日、名古屋競馬場で行われた。

ダート1400メートルの第1戦6Rは深沢杏花（24＝笠松）騎乗の3番人気ベアショット（牝3＝坂口義、父ダノンバラード）がゴール前で外から差し切り1着。第2戦8Rは、14日に行われた笠松ラウンドの勝者で地元・愛知の小笠原羚（おがさはら・れい）騎乗の4番人気ミキノオーボエ（牝3＝井上哲、父スマートファルコン）が好位から直線の叩き合いを制した。

この結果、合計88ポイントを獲得した小笠原が総合優勝に輝いた。

より魅力的なシリーズ競走として生まれ変わることを目指し、今回で終了するLJSに初出場して栄冠をつかんだ小笠原は「こんな機会で勝つことができて、凄くうれしいです」と表彰式で喜び、続けて「名古屋や笠松の方だけでなく他場の先輩ジョッキーとも一緒に乗ることができたんで、違ったレース展開を見ることができました」と今後の糧になった点を語った。

今年の4月23日にデビューと、まだあどけなさが残る18歳は「まずは1勝ずつ積み重ねていけるよう頑張りたいです」と大勢のファンを前に誓った。

最終成績は以下の通り。

1位・小笠原 羚（愛知）88

2位・深沢 杏花（笠松）63

3位・佐々木 世麗（兵庫）48

4位・宮下 瞳（愛知）44

5位・神尾 香澄（川崎）42

6位・木之前 葵（愛知）42

7位・塩津 璃菜（兵庫）40

8位・中島 良美（浦和）35

9位・関本 玲花（岩手）30

※左から順位、騎手名、所属、ポイント。5位と6位は上位着順差