24日、東京・足立区の路上で盗難車が歩行者をはね、11人が死傷したひき逃げ事件。捜査関係者への取材で、車は最初の事故現場の400メートルほど前からパトカーに追跡されていたことが新たにわかりました。

■事件の約2時間前“逮捕男”映像を入手

25日、現場には花が手向けられていました。

東京・足立区で盗難車がおよそ290メートルを“暴走”、80代の男性が死亡するなど11人が死傷したひき逃げ事件。捜査関係者によりますと、心肺停止状態だった20代の女性の死亡も確認されたということです。

24日、車を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕された37歳の男。警視庁は逮捕された男について、責任能力の有無を慎重に捜査するため、氏名や詳細な居住地について明らかにしていません。

日本テレビは、逮捕された男とみられる人物の映像を入手しました。

ひき逃げ事件が起きるおよそ2時間前の映像。ゆっくりと歩いてくる人物。迷う様子もなく左に曲がり、入っていったのは車が盗まれた販売店です。このわずか2分ほど後には、販売店から白い車が国道に走りだしていきます。

捜査関係者によりますと、男は大通りから歩いて販売店の駐車場に直行、展示されていた車のドアポケットに入っていた鍵を使い、わずか2分ほどで車を盗み出したとみられています。

調べに対し、男は容疑を否認していますが「車に乗って神奈川県の山の方に行きたかった」と供述しているということです。

■3つの現場で約290メートル“暴走”

車が盗まれたおよそ2時間後に起きたひき逃げ事件。事故現場は、大きく分けて3つ。

国道を走っていた車は、横断歩道を渡っていた女性をはねて逃走。およそ90メートル走ったあと、歩道に乗り上げ100メートルほど走行しながら歩行者4人をはねました。さらに逃走を続ける車は、再び車道に出て多数の車と衝突。その後、トラックなどに追突、トラック運転手ら6人がケガをしました。

3つの現場で、あわせておよそ290メートルを暴走。80代の男性と20代女性の死亡が確認されるなど、11人が死傷するひき逃げ事件となっています。

その後の捜査関係者への取材で、車は最初の事故現場の400メートルほど前からパトカーに追跡されていたことが新たにわかりました。また、法定速度の60キロを超えていたとみられ、最初に女性をはねたあと、さらに加速した可能性があることや、車が追突した際にはブレーキ痕がなかったこともわかっています。

25日、改めて現場を取材すると、4人がはねられた歩道は…

記者「車1台通ると人がよけられないくらいの歩道の幅」

車1台が走るとよけられない道幅。さらに…

記者「自転車などが置いてあると幅が狭くなっていて、人がよけるのは難しいと思われます」

■男を知る人「年中ふらふらしてる」

狭い歩道も“暴走”した男。男を知る人は…

男を知る人「年中ふらふら、ふらふらしてるよ」「（Q：仕事とかは？）してない、してない」

車を所有していた時期もあったといいます。

男を知る人「青っぽい結構良い車、新車だと思う。買って与えられたけど、やっぱり維持費大変だからね。それで手放したみたい」

そして、男の母親も日本テレビの取材に応じました。

男（37）の母親「息子で間違いない。申し訳ないとは思ってます。車は好きな子だったけど」

警視庁は、男がひき逃げ事件を起こした可能性が高いとみて調べています。