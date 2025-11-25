日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の２日間、福岡県内で、今秋の明治神宮野球大会で優勝した九州国際大付の球児に指導を行った。高校生の指導は８、９日の中越（新潟）に続き、今年２校目で、通算１３校目。指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。

＊ ＊ ＊

２日間の指導を終えたイチロー氏は、ナインにこうあいさつした。

「僕の想像以上でした。これが日本一かと納得のレベルだった。次に迎えるセンバツは当然、優勝候補の筆頭。その時に、みんな九国を倒すぞというモチベーションで来る。それはかなり大変。相当の覚悟をもって、この冬。何かみんなにとってプラスになったことがあればいい。かわいい後輩なので。全力で応援するし、直近ではセンバツ、どうなるのか楽しみにしています。その先も楽しみにしています」

さらに、こう続けた。

「最後の夏になる選手権。みんなはその後、社会人、大学、プロになったり、そのときに、社会の厳しさに耐えられる大人になってほしい。これだけレベルが高いから何となくやっていることも多いんだなと。しっかりと言葉で説明できるようになってほしい。できると、もっともっとうまくなる。自分が自分に対して気づかせてくれる」

そして、来秋ドラフト候補の強打者、牟礼翔外野手（２年）にこんなメッセージを寄せた。

「で、牟礼君。アッシュ、そのまま使って下さい。明確にプロを目指す、目指すというより、入ることを前提に取り組んで下さい。僕の高校時代はプロに入るかどうか分からないドラフト４位だったけど、それでも、プロに入ってから、ここまでに結果を残してレギュラーになる、と明確なプランを持って、高校時代からも、プロに入ってからもそういうプランが大事なので。それができたら、同じ年の選手たちとは大きな差がついている」

最後に、こう結んだ。

「みんな、すごく個性があって、面白いチームだなと思った。この個性は素晴らしい。僕は個性の塊。プロの中でも割と強い方。人との違いがあった方が面白い。個人の特徴を消さないで下さい。僕にとって楽しみしかない。期待しています。カツサンドを差し入れします。関わったチームで甲子園に出たチームには必ず、しているんだけど。ダントツに結果を残して下さい。頑張って下さい」

最後に花束をもらい、記念撮影をして終了。「僕にとって勉強になりました。こんなチーム見ることないから」。そう言い残し、レジェンドが福岡を後にした。