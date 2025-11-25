長崎市高島地区の団体が海の資源を活用した活動で表彰を受けました。

市長を表敬訪問し、取り組み内容を報告しました。

鈴木長崎市長を表敬訪問したのは、高島地区の活性化などを目的に活動する「やったろうde高島」です。

10月、都市と農山漁村の交流拡大に取り組む団体が表彰される「オーライ！ニッポン大賞」で審査委員会長賞を受賞しました。

（やったろうde高島 小村 秀蔵 事務局長）

「入場料を取れるような場所にすべきではないか。その費用をサンゴを守るための次の活動につなげていけたら」

団体はサンゴや熱帯魚が生息する環境を生かしたシュノーケリングピクニックや、修学旅行生など次世代に向けた海の環境講習を行っていて、

地域資源の活用や環境保全への取り組みが評価されたということです。

（やったろうde高島 小村 秀蔵 事務局長）

「長崎の人にもまだ知られていない。これをどうやって全国規模にしていくか。年間通じて楽しんでもらえるようにしていけたら」

また、10月に発行した高島海水浴場内に生息するサンゴを掲載した図鑑を贈呈。

今後、市内の図書館で展示される予定だということです。