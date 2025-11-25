福岡に25日、季節外れの黄砂が飛来したとみられています。気象台によりますと、26日朝にかけて飛来する予想です。黄砂は「秋の花粉」に付着するとアレルギーを強める作用があるということで、注意が必要です。

25日午後、福岡市早良区の福岡タワーを訪ねました。



■中村安里アナウンサー

「福岡タワーの展望フロアです。黄砂の影響でしょうか。街を見てみますとかすんで見えます。本来、奥に見える山も、きょうはほとんど見えません。」





直前に降った雨の影響で少し視界が開けていますが、遠くはやや、ぼやけて見えます。普段は山の尾根や青空も楽しめるという福岡タワーですが。■福岡タワー営業課・中村武功さん「普段は山もはっきり見えて空も青色が見えるのですが、きょうは天気が悪いのもあってかなりかすんで見えます。朝は大濠公園も見えないくらいかすんでいたので、黄砂の影響があったのではと思います。」気象庁によりますと、福岡では26日にかけて黄砂が飛来する見込みです。福岡市は黄砂の飛来で視界が悪くなり、午後6時ごろまでは見通しが5キロ以下に、25日夜から26日朝にかけては10キロ以下になるとしています。

黄砂と言えば春によく観測されますが、なぜこの時期に飛来するのでしょうか。



■福岡管区気象台 予報課・小川浩司さん

「気圧の谷はいつでも、この時期でも通過しますが、発生源で黄砂が巻き上げられて、上空の偏西風に乗って黄砂がやってきたことが大きな要因かと思います。黄砂は春に発生することが多く、この時期に発生することは珍しいかと思います。」



季節外れの飛来となった黄砂。私たちの体に影響を及ぼすことはあるのでしょうか。



■しらつち耳鼻咽喉科・白土秀樹院長

「黄砂が飛び始めると、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、いわゆるアレルギーの症状が現れます。」

さらに黄砂が飛来すると、いつもよりも気をつけなければならないと指摘します。



■白土院長

「ある物質があって、それがある物質に作用してより本来のアレルギーを強くするという方向で黄砂、PM2.5は関係します。花粉、ダニ、アレルゲンとなるもの、そういうものが飛んできた時により強く効果を出すのが、アジュバント効果です。」



黄砂そのものは本来、アレルギーを引き起こす物質ではありません。



ただ、この時期に飛散する「ブタクサ」や「ヨモギ」など秋の花粉に付着してしまうと、アレルギーへの反応を強めてしまう「アジュバント効果」があるというのです。



■白土院長

「今、秋花粉がまだ飛んでいますので、花粉症の症状をより強く起こすことがあります。（黄砂が）多い日と少ない日があって、多い日はより注意が必要です。」



この時期に、症状がある人は特に注意が必要です。



季節外れの黄砂の飛来から身を守るためにも、マスクの着用や外から帰宅した際に黄砂を払い落とすなど対策を心がけましょう。