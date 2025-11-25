上戸彩・森川智之・山田涼介・下野紘ら「ズートピア２」日本版キャスト豪華集結 山田の発言にツッコミ飛ぶ「イケメンって言ったね？」
【モデルプレス＝2025/11/25】女優の上戸彩、声優の森川智之、Hey! Say! JUMPの山田涼介、声優の下野紘らが11月25日、東京・増上寺にて行われた映画『ズートピア２』（12月5日公開）ZOOJOJI大ヒット祈願イベントに出席。豪華キャストが集結し、同作のヒット祈願を実施した。
【写真】「ズートピア２」イベントにゲリラ降臨した山田涼介
イベントには、いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役の上戸、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック役の森川、ズートピアの謎の鍵を握る陽気なおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役の下野、ズートピアの“陰謀論”を語る行動力に満ちたビーバーの配信者・ニブルズ役の江口のりこ、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役の山田、イギュウのズートピア警察署長・ボゴ役の三宅健太、ズートピアで人気の実力派ポップスター・ガゼル役のDream Ami、俳優から政治家に転身しカリスマ性で人々を魅了する馬の市長・ウィンドダンサー役の高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、ヘビのゲイリーの手がかりを知るトカゲの重鎮・ヘイスース役の柄本明、警察署の受付チーター・クロウハウザー役の高橋茂雄（サバンナ）と豪華なキャストが勢揃いした。
MCが「この冬は？」と問いかけると上戸と森川が「ズートピア！」、登壇者全員で「２！」と声を合わせた掛け声とともに階段上の「ZOOJOJI」の文字ライトが点灯する特別ライトアップも実施。上戸は「『ズートピア』パート1から 9年経ちまして、このストーリーの中ではまだニックとバディを組んで 1週間しか経っていないので、この 9年のブランクを感じさせない声が出せるのか不安でいっぱいですが、ジュディ役の声を今回も担当させていただけることになりました」と続編が決定した時の心境も振り返りながら自己紹介。「寒い中、皆さんお待たせいたしました。本日は最後までよろしくお願いいたします」と報道陣を気遣った。また、ニックを「イケボ」と称していた森川に続いて、山田も自身が演じたパウバートについて「イケメンオオヤマネコです！」と説明。上戸や下野から「イケメンって言ったね？」とすぐに指摘されると「僕じゃなくてパウバートが！」と慌てて訂正していた。
山田はジュディとニックのようなバディをどのキャラクターと組みたいかと聞かれ「僕は柄本さんが演じられたトカゲのヘイスースとバディを組みたいと思います」とにっこり。しかし、当の柄本は「え？あっありがとうございます」ととぼけた様子で「緊張して張り裂けんばかりです」「僕、話の内容が全く分かりません。まだ観ていないので…。台本を渡されて、その前にオーディションみたいなこともありましたけど、オーディションで選んでいただいてありがとうございます」と頭を下げ、笑いを誘った。
また、上戸も『ズートピア２』の中で1番好きなキャラクターを尋ねられると「私的にはヘイスース」と即答。「人気が抜群です！」と喜んだ柄本は、上戸から「お孫さんも気に入っていただけたらなと思います！宣伝してくださいね？」と呼びかけられ「そうですね。言っておきます」と答えていた。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ズートピア２」イベントにゲリラ降臨した山田涼介
◆「ズートピア２」日本版キャスト豪華集結
イベントには、いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役の上戸、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック役の森川、ズートピアの謎の鍵を握る陽気なおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役の下野、ズートピアの“陰謀論”を語る行動力に満ちたビーバーの配信者・ニブルズ役の江口のりこ、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役の山田、イギュウのズートピア警察署長・ボゴ役の三宅健太、ズートピアで人気の実力派ポップスター・ガゼル役のDream Ami、俳優から政治家に転身しカリスマ性で人々を魅了する馬の市長・ウィンドダンサー役の高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、ヘビのゲイリーの手がかりを知るトカゲの重鎮・ヘイスース役の柄本明、警察署の受付チーター・クロウハウザー役の高橋茂雄（サバンナ）と豪華なキャストが勢揃いした。
◆上戸彩＆山田涼介、ラブコール送ったキャラクターは？
山田はジュディとニックのようなバディをどのキャラクターと組みたいかと聞かれ「僕は柄本さんが演じられたトカゲのヘイスースとバディを組みたいと思います」とにっこり。しかし、当の柄本は「え？あっありがとうございます」ととぼけた様子で「緊張して張り裂けんばかりです」「僕、話の内容が全く分かりません。まだ観ていないので…。台本を渡されて、その前にオーディションみたいなこともありましたけど、オーディションで選んでいただいてありがとうございます」と頭を下げ、笑いを誘った。
また、上戸も『ズートピア２』の中で1番好きなキャラクターを尋ねられると「私的にはヘイスース」と即答。「人気が抜群です！」と喜んだ柄本は、上戸から「お孫さんも気に入っていただけたらなと思います！宣伝してくださいね？」と呼びかけられ「そうですね。言っておきます」と答えていた。
◆「ズートピア２」
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】