気象庁によりますと、25日午後6時1分ごろ、熊本県で震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。



震度5強を観測したのは熊本県産山村、震度5弱を観測したのは熊本県阿蘇市と大分県竹田市です。震度4を観測したのは、熊本県の菊池市、南小国町、高森町、西原村、南阿蘇村です。



福岡と佐賀でも揺れを観測しました。



震度3を観測したのは、福岡県の久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、大川市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、大木町、佐賀県の佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、白石町です。このほか、広い範囲で震度2や1の揺れを観測しました。





震源地は熊本県阿蘇地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されています。※その後、震源の深さは9キロ、マグニチュードは5.8と新たな数字が発表されました。九州電力によりますと、佐賀県の玄海原子力発電所に異常はありません。福岡・佐賀両県警によりますと、いずれも人的被害などの報告は入っていないということです。続いて、交通情報です。JR各社によりますと、山陽新幹線、九州新幹線、西九州新幹線は平常運行です。一方、JR九州の在来線では熊本と大分で遅れが発生しているということです。福岡・佐賀では遅れは発生していません。九州道や大分道など九州内の高速道路に今のところ、影響はありません。西鉄によりますと、地震による安全確認のため、電車は5分から10分遅れが出ています。バスのダイヤは乱れていないということです。福岡管区気象台は、このあと午後8時から臨時の記者会見を開いて、今回の地震の状況や今後の注意点などを説明する予定です。※FBS福岡放送めんたいワイド2025年11月25日午後6時50分ごろ放送