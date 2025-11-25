木曽地域で唯一、出産に対応している木曽郡木曽町の県立木曽病院が来年3月で分べんの取り扱いを休止します。



これによって、木曽地域での出産ができなくなり、近くでの出産になると松本地域や伊那地域、さらには、岐阜県の南東部などの病院が対象となります。



こうした中、木曽地域の町と村が25日、分べんができる医療機関の近くにある宿泊施設に妊婦が優先的に宿泊できるようにとホテルと協定を結びました。





木曽町で行われた調印式。木曽地域の6つの町や村とルートインジャパンが妊婦の優先宿泊について協定を結びました。木曽地域で唯一、出産に対応している県立木曽病院は、麻酔科の医師不足から出産予定日が来年2月までの妊婦を対応した後、分べんの取り扱いを休止します。このため、妊婦は、木曽地域以外での出産を余儀なくされます。地元の人は「私も出産を終えて子ども3人いるので。これから出産する人とか、生まれる人とかちょっと大変だと思う」25日、締結した協定は木曽郡内に住んでいる妊婦が分べん医療機関の近くのホテルに優先的に宿泊できるというものです。宿泊が可能な期間は、出産予定日を含む最大14日間で妊婦はもちろん、家族などの付き添い1人に対しては宿泊代が全額補助の対象となります。協定を結んだルートインでは出産のためのタクシーや救急車の手配も協力します。木曽町 原久仁男町長「初産の皆さんは気持ち的にも不安が大きいと思うので、家族も付き添っていただきながら安心して出産してもらうことが一番大事だと思う」今回での協定では松本市や伊那市、飯田市などのほか、岐阜県内にあるルートイングループの11のホテルでの宿泊が可能だということです。