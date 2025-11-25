½»Âð¤ÎÄí¤òÀêµò¡Ä¡È4»þ´ÖµïºÂ¤ê¥¯¥Þ¡É¤ò¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡¡½©ÅÄ¡¡¡Ö³Í¤Ã¤¿Ãæ¤ÇºÇÂç¡×È¢¥ï¥Ê¤ËµðÂç¥°¥Þ¡¡¡È400¥¥íµé¡É¤ÈÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤«¡¡ËÌ³¤Æ»
25Æü¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï½»Âð¤ÎÄí¤Ë¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¡£4»þ´ÖµïºÂ¤Ã¤¿Ëö¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑÁ°Ä®¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ¹1.9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¤Ê¥¯¥Þ¤¬È¢¥ï¥Ê¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¡£11Æü¤«¤é12Æü¤ËÈ¢¥ï¥Ê¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿ÂÎ½Å400Ôµé¤Î¥¯¥Þ¤ÈÆ±°ì¸ÄÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬¡¢¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤ê¡Ä¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢½â¤ò»ý¤Ä»ÔÌò½ê¿¦°÷¤Î»Ñ¤â¡Ä¡£
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë½©ÅÄ»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¤±¤µ¡¢¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¿¦°÷¡Ö½©ÅÄ»ÔÌò½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¤³¤³ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
µ¼Ô¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×½©ÅÄ»Ô¿¦°÷¡Öº£¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
µ¼Ô¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ä¤ë¤«¤Ï³ÎÄê¡©¡×½©ÅÄ»Ô¿¦°÷¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
25Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä¥¯¥Þ¤Ï½»Âð¤ÎÄí¤òÀêµò¡£
ºÂ¤Ã¤ÆÆ°¤«¤º¤Ë¡¢ÊÕ¤ê¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¥¯¥Þ¤¬¡ÈµïºÂ¤ê¡É¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÌó4»þ´Ö¸å¡Ä
»³ºêÍ§³¤Ìé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§
¸á¸å0»þ50Ê¬¡£¤ª¤½¤é¤¯¥¯¥Þ¤¬Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸½¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëã¿ì½Æ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤ò¹Ô¤¤¥¯¥Þ¤ÏÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥Þ¤ËµïºÂ¤é¤ì¤¿½»Âð¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ä
ÎÙ¤Î²È¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤¬¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Áë³«¤±¤¿¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë¹½1¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é30¤¢¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ·ë¹½Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¤½¤³¤Ë·ª¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ª¤¬Íî¤Á¤¿¼Â¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
¥¯¥Þ¤ÏÄí¤ÎÊ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÌÚ¤Î²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¨¡¼¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Í¡£½±¤ï¤ì¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê
½©ÅÄ»Ô¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¥¯¥Þ¤¬µïºÂ¤Ã¤¿¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤òÊâ¤²ó¤ë¥¯¥Þ¤Î»Ñ¤¬¡£
Ãó¼Ö¾ì¤ò²£ÀÚ¤ê¡¢µî¤Ã¤¿¸å¤â¡¢Ê£¿ô¤Î¾ì½ê¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑÁ°Ä®¤Ç¤ÏµðÂç¥Ò¥°¥Þ¤¬¥ï¥Ê¤ËÊá³Í
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥Þ½ÐË×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ä
ËÌ³¤Æ»¡¡ÆÑÁ°Ä®ÎÄÍ§²ñ¡¦ÎÓË¹Ô¤µ¤ó¡§
¥ï¥Ê¤ÎÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡£
ËÌ³¤Æ»ÆÑÁ°Ä®¤Ç¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¥¯¥Þ¤¬È¢¥ï¥Ê¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÑÁ°Ä®ÎÄÍ§²ñ¡¦ÎÓË¹Ô¤µ¤ó¡§
º£¤Þ¤Ç»ä¤¬¥ï¥Ê¤Ç³Í¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç¤¹¡£¤ª¿¬¤È¤«¤ªÊ¢¤ÎÌÓ¤¬¥ï¥Ê¤ÎÅ´¶Ú¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä
ÎÄÍ§²ñ¤Ë¤è¤ë¤ÈÂÎÄ¹¤Ï1.9¥á¡¼¥È¥ë¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âç¤¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤Ï11 ·î11Æü¤«¤é12Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂÎ½Å400¥¥íµé¤ÎµðÂç¥°¥Þ¤¬½ÐË×¡£
µðÂç¥°¥Þ¤ÏÌó300¥¥í¤â¤¢¤ëÈ¢¥ï¥Ê¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÆÑÁ°Ä®ÎÄÍ§²ñ¡¦ÎÓË¹Ô¤µ¤ó¡§
¡ÊÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤Î¡Ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Êá³Í¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿µðÂç¥°¥Þ¤ÈÆ±°ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅßÌ²¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¯¥Þ½ÐË×¡£º£¸å¤â·Ù²ü¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
