Photo: ヤマダユウス型

ディスプレイだけでなく、スピーカーもペラペラになる時代か…。

Inter BEEの会場を歩いていると、どこからともなく鈴虫の鳴き声が聞こえてきました。リーンリンリン……。

Photo: ヤマダユウス型

音の出どころはこちら、株式会社槌屋さんと槌屋ティスコ株式会社さんのブース。あれ、でもスピーカーが見当たらないぞ？

Photo: ヤマダユウス型

見えない音の正体は、NWON（ニューオン）なる次世代スピーカー。布のように柔軟で柔らかく、折り曲げても大丈夫なんだとか。

Photo: ヤマダユウス型

そうです。ブース全体を囲っていたこの黒い布、これがスピーカーだったんです！ クリップで挟んだりしても良いの!?

Photo: ヤマダユウス型

仕組みとしては布の内部に薄いフィルムが入っていて、それが振動してスピーカーとして機能するというもの。繋がっているケーブルを見つけないと、ただの布としか思えない手触りです。

Photo: ヤマダユウス型

音を出すには別途アンプが必要とのこと。音は非常に指向性が高く、折り曲げて向きを変えると聞こえ方も変わってきます。こちらの配信の51分頃から技術紹介も見れますよ。

Photo: ヤマダユウス型

こうした織物からも音が鳴っていました。もちろん手触りや見た目は普通の布です。いやー、不思議な感覚だ…。

このNWONは、遊園地などスピーカーを大っぴらに見せたくない環境の音響装置として想定しているそうです。音量もなかなかで、騒がしいInter BEE会場において15mほど離れても音が聞こえていました。

アイディア次第ではリビングや車のシート、横断幕などから音を出すことができるかもしれませんね。音が出るタペストリーとか！

