セサミストリートマーケットで宇宙気分♪火星の日限定MARS COLLECTION

セサミストリートマーケットでは、11月28日“火星の日”に合わせて「MARS COLLECTION」を発売。宇宙や火星をモチーフにしたアイテムが、ぬいぐるみコスチュームやトラックジャケット、バッグ、ヘアクリップなど多彩に登場します。地球を学ぶ火星人イップイップや宇宙を楽しむエルモたちと一緒に、遊び心あふれるデザインで日常を彩るチャンスです♡オンラインでも購入可能で、宇宙気分をおうちでも楽しめます。

ぬいぐるみコスチュームで宇宙体験♪

Sサイズのぬいぐるみ用「宇宙ぬいぐるみコスチューム」（4,400円）は、エルモやクッキーモンスター、ビッグバードなど12キャラクターに対応。

赤・青のラインやフードのメタリック素材が宇宙服らしさを演出し、胸元には刺繍入り。お気に入りのぬいぐるみを宇宙飛行士に変身させて、MARS COLLECTIONの世界観を楽しめます。

BROS×CITEN初コラボ♡ユニセックスパンツで快適スタイル

アパレル＆雑貨で日常に宇宙を♪

トラックジャケット（全2種／13,200円）は、背中に宇宙を旅するエルモとイップイップを刺繍。軽量で羽織りやすく、アウトドアや日常使いに◎。

ラバーヘアクリップ

トートバッグ

フラットポーチ

ダイカットチャームポーチ

ステッカー

ラバーヘアクリップ（全3種／1,650円）、トートバッグ（全2種／5,830円）、フラットポーチ（全2種／3,300円）、ダイカットチャームポーチ（全3種／4,180円）、ステッカー（全3種／550円）も登場。

いずれも宇宙をテーマにしたデザインで、バッグやコーデにアクセントをプラスできます。

イップイップの新作チャームも登場

イップイップぬいチャーム（全2種／2,970円）とぬいバッジ（全2種／1,100円）が新色で登場。ブルーとピンクの2カラーで、手のひらサイズのふわふわ手触りが魅力。

バッグやポーチにつけて遊び心をプラスしたり、お揃いで並べて楽しむのもおすすめです。コレクションのアイテムと組み合わせて、宇宙旅行気分を満喫できます♪

火星の日に宇宙コレクションを楽しもう♡

セサミストリートマーケットのMARS COLLECTIONは、火星の日にちなんだ遊び心たっぷりの限定アイテムが勢揃い。

ぬいぐるみコスチュームやトラックジャケット、バッグや雑貨、チャームまで、宇宙をテーマにした多彩なラインアップは、日常にワクワク感をプラスしてくれます♡

オンラインでも購入可能なので、セサミの仲間たちと一緒に宇宙旅行気分を楽しんでみてください。