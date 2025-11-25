不足するバスの運転士を確保しようと宇部市交通局では賃金を支払いながら費用の負担もなく免許の取得を目指してもらう「バス運転士の養成員」を募集しています。



このほど、2人が運転士としてデビューしました。



宇部市交通局では若い世代のバス運転士を確保しようと、昨年度、「養成員制度」を導入しました。



この春、初めて採用した20歳の2人は半年ほどで運転士としてデビューしました。





「かっこいい仕事だな、僕もこんな大きい車運転してみたいなと思ったのがきっかけです。（職場で）よく息子と同じくらいの年齢だと言われることが多くてですね」養成員に応募できるのは普通免許を取得して1年経過した30歳未満の人で、採用後は月給をもらいながら大型二種免許の取得を目指します。教習所の合宿に通い免許を取得すると「教習生」として2か月ほどの実技研修を受け、最終試験に合格して晴れて運転士となります。県内の乗合バスでは運転士が不足していて、平均年齢も55.5歳と高齢化も課題となっています。若い世代の採用に繋げようと、宇部市交通局では1人あたり75万円ほどかかった免許取得費用を全額負担しています。「卒業検定とかものすごいプレッシャーがかかってましたね。降りる際に（利用客から）「ものすごく感じがいいね」って言われたことがありますね、ものすごくうれしかったです」宇部市交通局では12月19日までバス運転士養成員を募集しています。