スーパー戦隊シリーズ『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日系）で注目を集め、現在は女優として舞台やドラマで幅広く活躍する杉本有美さんのFLASHデジタル写真集「杉本有美 そっと、溶けていく」がリリースされました。



【写真】オトナの魅力見せつける36歳の杉本有美さん

女優・モデル・グラビアと多方面で輝きを放つ36歳の杉本さん。本作では、エイジレスな美しさとしなやかな色香が交錯。朝の光に溶ける素肌、鏡越しに見せる艶めいた眼差し――。飾らない表情の奥に潜む情熱が、ページをめくるたび静かに滲み出す。成熟した“今”を閉じ込めた、美の決定版です。



杉本さんは『FLASH』にも登場。大人の女性の艶やかさをかつてなく堪能できる撮りおろしを6ページにわたり披露しました。インタビューでは20代を経て30代で至ったグラビアに対する心境の変化について語っています。



【杉本有美さんプロフィール】

すぎもとゆみ 36歳 1989年4月1日生まれ 大阪府出身 高校時代から「bis」「JJ」で専属モデルを務め、2006年に三愛水着イメージガールとして活動。2008年には『炎神戦隊ゴーオンジャー』（テレビ朝日系）に出演するなど、女優としても活躍。11月19日よりはじまる舞台公演やそのほか最新情報は公式X（@Sgmt_Yumi）、公式Instagram（＠sugimotoyumi_official）