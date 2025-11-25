旅先で買いたい「神奈川県のお土産」ランキング！ 2位「クルミッ子」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。All About ニュース編集部では、2025年11月11日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で買いたい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：クルミッ子（鎌倉紅谷）／65票鎌倉紅谷のクルミッ子は、鎌倉土産の中でも大人気の一品。ポイントは、ぎっしり詰まったクルミと濃厚な自家製キャラメル、そして風味豊かなバター生地の黄金比です。この3つの素材を職人が丁寧に焼き上げることで、優しくも深い甘さと、食べた瞬間に広がる香ばしさが融合しています。その完成された味わいは、老若男女問わず広く愛されています。
回答者からは「くるみとキャラメルのくどくない甘味にサクッとした食感。パッケージもかわいい」（50代女性／栃木県）、「買えるところが少なくだいたい品切れしてます。レアなお土産」（20代女性／東京都）、「これはめちゃくちゃおいしい。売ってるのを見つけたら絶対に買いたいし、なんなら多めに買いたいぐらいおいしい」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：鳩サブレー（豊島屋）／98票神奈川県を代表する銘菓として圧倒的な支持を集め、1位に輝いたのは豊島屋の鳩サブレーです。鎌倉で誕生したこのサブレーは、鳩の形が特徴的で、バターの豊かな香りとサクサクとした軽い食感、素朴ながらも飽きのこない味わいが魅力です。個包装で日持ちも良く、贈答品としてもぴったりです。
