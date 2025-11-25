ボートレースの収益金が学校教育の現場にも役立てられていることを知ってもらおうという取り組みです。



下関市の小学校で、児童が若手ボートレーサーと一緒に給食を食べました。



下関市の熊野小学校を訪れたのは、宇部市出身の野田彩加選手と下関出身の瀬川大地選手の2人です。



ボートレース給食と名付けられた献立、県内の漁港で水揚げされたアンコウの身が入った味噌汁やコロコロステーキ、デザートのフルーツケーキなどちょっと豪勢なメニューです。





野田選手と瀬川選手は、2年1組の教室で児童と一緒に給食を食べながら交流しました。今回の交流はボートレースの収益金が学校教育の現場にも役立てられていることを知ってもらおうと行われました。下関市では今年度の2学期から始まった市内の小中学校での給食費の無償化や、教室のエアコン整備などに収益金の一部が充てられています。（児童）「おいしかったです！」「（瀬川選手は）めっちゃイケメンでした。好きな食べ物とか聞けてとてもうれしかったです」（野田選手）「お父さんが好きだよ、とかボートレースのことを知ってくれててすごくうれしかったです」（瀬川選手）「懐かしくてとても楽しかったです」同じ献立のボートレース給食は、市内の小、中学校あわせて64校で出されることになっています。