¡Ö¥¯¥Ã¥½¥À¥µ¤¤¡×¿Íµ¤¥²¡¼¥à¼Â¶·¼Ô¡¢¡È½÷ÀÊ£¿ô¿Í¤È´Ø·¸¡É¥Ð¥ì¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×
¥²¡¼¥à¼Â¶·¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»°¿Í¾Î¡×¤ÎÅ´Åã¤µ¤ó¤Ï11·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³èÆ°µÙ»ß¤òÊó¹ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼Õºá¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³èÆ°µÙ»ß¤ÎÊó¹ð¡õ¼Õºá
¡ÖÈà½÷¤Ë¤ÏÀ¿¿´À¿°Õ¼Õºá¤ò¤·¡¢¸½ºß¤â¤½¤Ð¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î·ï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æó¿Í¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃçÌä¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»°¿Í¾Î¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤éÍèÇ¯¤Ç15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â2¿Í¤È³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é³èÆ°µÙ»ß¤òÄó°Æ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½ºß¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢½ç¼¡¼çºÅ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤È¤´ÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î12Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ ¡ØSANNINSHOW HOUSE vol.2¡Ù ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ³«ºÅÃæ»ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡ªÅ´Åã¡ª¡ª¡ª¤Ê¡¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤¤¡ª¡ª¡ª¡©¡×¡ÖÅ´Åã¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤À¤¤¤Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥À¥µ¥¤ÍýÍ³¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¯¥Ã¥½¥À¥µ¤¤¡×¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¡¢µã¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
87Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô87Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSANNINSHOW¡×¡£Å´Åã¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤µ¤ó¡¢¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£³èÆ°ºÆ³«¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
