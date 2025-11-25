酒井法子、61歳になったあの美女タレントとのツーショット公開！ 「とてもお元気そうで何より」
歌手で俳優の酒井法子さんは11月24日、自身のInstagramを更新。タレントの向井亜紀さんとのツーショットを公開しました。
【写真】酒井法子＆向井亜紀のツーショット
また、向井さんは長年「“サイズアウトしたお洋服”を、“アフリカ・ケニアのマサイ族に贈る”」活動を続けているようです。2枚目には現地の子どもたちが届いた服を着て笑顔を見せる写真も。向井さんは11月上旬に61歳を迎えたばかりとは思えない美貌です。
ファンからは、「お二人とも笑顔が素敵です」「酒井さんと向井さんの2ショット、一生の宝物にします」「向井さんがとてもお元気そうで何よりです」「優しい2人ですね。感動しました」「なんて素敵なお話なんでしょう」「かわいい」との声が上がっています。
(文:中村 凪)
【写真】酒井法子＆向井亜紀のツーショット
「お二人とも笑顔が素敵です」酒井さんは「NACK5 『森田健作 青春もぎたて、朝一番！』」「ゲスト：向井亜紀さん」とつづり、2枚の写真を投稿。自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組に向井さんが登場したようです。1枚目は2人の笑顔のショットです。向井さんは酒井さんの肩に手を置いて後ろから顔をのぞかせるかわいいポーズを取っています。
ファンからは、「お二人とも笑顔が素敵です」「酒井さんと向井さんの2ショット、一生の宝物にします」「向井さんがとてもお元気そうで何よりです」「優しい2人ですね。感動しました」「なんて素敵なお話なんでしょう」「かわいい」との声が上がっています。
友人たちとの焼肉ショットも自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している酒井さん。24日の投稿では「肉日和」とつづり、友人たちとの焼肉ショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)