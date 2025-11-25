桐生市役所の新庁舎建設を巡り、加重収賄などの罪に問われた元副市長に対する判決公判がさいたま地裁で開かれ、懲役１年６カ月、執行猶予３年、追徴金１０万円が言い渡されました。

判決によりますと、群馬県桐生市の元市長森山享大被告は、桐生市の新庁舎の入札事務を監督する立場だった２０２０年８月から１２月までの間に、特定の会社に、審査委員の氏名など入札に関わる秘密情報を漏らし、謝礼として１０万円分の商品券を受け取ったとして加重収賄などの罪に問われていました。

さいたま地裁で開かれた２５日の判決公判で佐伯恒治裁判長は、「悪質な犯行であり、市民の公務に対する信頼も大きく損なわれた。不正行為に関して賄賂を受け取ることは言語道断だ」と指摘しました。一方、反省の態度を示していることなどを考慮し、懲役１年６カ月、執行猶予３年、追徴金１０万円の判決を言い渡しました。

２５日の判決を受け桐生市の荒木市長は「誠に遺憾であり、市民や関係者に改めて深くお詫びします。市としては外部委員からなる第三者委員会を設置し、事件発生に至った原因の分析や事務の検証、さらに再発防止策の検討を進めていきたい」とコメントを発表しています。