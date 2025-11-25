コメダ珈琲店、冬の定番「グラクロ」は明日から！ 新作“海老香るトマトソース”もラインナップ
「コメダ珈琲店」は、11月26日（水）〜2026年1月中旬までの期間限定で、季節限定バーガー「グラクロ」と「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」を全国の店舗で発売する。
【写真】おいしそう〜！ 定番の「グラクロ」も外せない
■今だけのメニュー！
「グラクロ」は、チーズのコク深い味わいが特徴のグラタンクロケットに、野菜の旨みを凝縮した特製ドミグラスソースとシャキシャキのキャベツを合わせた冬の定番商品。
今年は新たに、サクサクの衣で包んだグラタンクロケットに、5種のチーズを使ったホワイトソースと海老の旨みを閉じ込めたまろやかなトマトソースを合わせた「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」が登場する。
なお、いずれもテイクアウト可能な商品となっており、この冬だけの特別な味わいを、自宅でゆっくり味わうことも可能だ。
