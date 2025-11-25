¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÒÀ¥Î¤Êæ¤µ¤ó¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤¡×¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Ž¤35Ç¯Á°¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥ÈÃ´Åö¤·¤¿Ãæ»³½¨À¬¤ÈàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤¨¡¼¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤ÊÊý!¡×
¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎNIGO(54)¤¬¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª»Ê²ñ¼Ô¤ÈàºÆ²ñá¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ»³½¨À¬(58)¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎNIGO¤¯¤ó¡£¥·¥å¡¼¥¤¥Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿!!º£¤«¤éÌó35Ç¯Á°¤Î¼ã¤Æü¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈMC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Î23ÆüÊüÁ÷¤ËNIGO¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¡¼¥ó¥ºÀ¸ÃÏ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡Ö¥ê¡¼¥Ð¥¤¥¹¥»¥«¥ó¥É¤ÎG¥¸¥ã¥ó¤ÎHN¤Î¥í¥´¤Ï¤¢¤Îº¢¤ËNIGO¤¯¤ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êª¤Ç¤¹¡£Ä¶µ®½Å!!ÂçÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½÷Í¥¤ÎËÒÀ¥Î¤Êæ(53)=Ê¡²¬»Ô½Ð¿È=¤È2008Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿NIGO¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖNIGO¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤ÆËÒÀ¥Î¤Êæ¤µ¤ó¤Ê¤Î?¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÒÀ¥Î¤Êæ¤µ¤ó¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¤¨¡¼¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ±×¡¹ÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê♡¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£