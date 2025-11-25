ソフトバンクの球団納会パーティーが25日、福岡市内のホテルで開かれた。選手、首脳陣、スタッフの家族らが出席。5年ぶりの日本一に導いた小久保裕紀監督は「皆さんこんばんは。昨日のパレード、29万人のファンの方々に足を運んでいただいて、日本一になれて良かったなと実感がわいた時間でした。それと同時に、野球っていうスポーツは、あれだけの人を笑顔にすることができるんだなっていうことを改めて認識した次第です。今日は2025年のシーズンを納める会ということで、同じ山を登り切った首脳陣の方々、そして選手たち、スタッフの皆様、フロントの方々、何よりご家族の皆さん、本当に1年間お疲れ様でした。思い返せば波乱万丈のシーズンのスタートで、開幕カード3連敗、4月終わって借金6の最下位。その頃はご家族の皆さんにも迷惑をおかけしたことと思いますが、そういう時でも常にそばで選手たちを支えてくれたご家族の皆さんに改めてお礼申し上げます。ここにいる皆さんのどのピースを欠いても、この景色を見ることはできなかったと思います。2025年日本一と来年に向けてのリーグ3連覇、そしてここに今日お集まりの皆さんのご多幸とご健勝を祈念して乾杯します。乾杯」と乾杯のあいさつをした。