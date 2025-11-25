ソフトバンクの球団納会パーティーが25日、福岡市内のホテルで開かれた。選手、首脳陣、スタッフの家族らが出席。5年ぶりの日本一に輝き、王貞治球団会長は「どうぞ胸を張ってこのオフ過ごしてほしいと思います」と開会のあいさつ。その上で「我々は余暇を楽しんでいるっていうことがなかなかできない。次へ次へという思いで」と奮起を促した。

王会長の開会あいさつ全文

「皆さんこんばんは。昨日の優勝パレードは本当にいい天気に恵まれて、我々のこの1年間の戦いを祝福してくれたように思っています。本当に今年は強かったです。すごかったです。どうぞ胸を張ってこのオフ過ごしてほしいと思います。ただ、我々は余暇を楽しんでいるっていうことがなかなかできない。次へ次へという思いで。皆さんも多分そうだと思いますけど、良ければ良いほど、次の年に向かっての気持ちは強くなりますよね。だから来年もやはり誇りを持って過ごせるように、いいシーズンにしたいとみんなも思ってね。来年、ここから来年に向けてどうやって自分が進むのかっていうことをしっかり明確にしといて欲しい。勝ったからといって浮かれてはいないと思うけど、より自分を磨いてもらうように。また来季に向けて家族ぐるみでね、来年2026年を乗り越えるように頑張ってください。本当にこの1年は素晴らしい年でした」と開会のあいさつをした。