¡Ö¤¹¤²¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¡×¡Ö´¶À¤¹¤´¤¤¤ï¡×¾¾°æÎèÆàà»þ¶õ¤æ¤¬¤àá¼«»£¤ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤Ç¤Ò¤È¹©É×
¡¡¸µSKE48¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾°æÎèÆà(34)¤¬X¤Ë¡¢ÆÈÁÏÅª¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·°æ¤Î¶À¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤¿¹½¿Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ëÅÀ¤¬È¿Å¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤¤¤Ä¤âµþÅÔ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÅìµþ¤Ç¤â°û¤á¤Æ¹¬¤»¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾°æ¤ÏËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¹âµé¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡ÖµþÅÔ¤ò»×¤¤½Ð¤¹Ì£¡£¤Ê¤ó¤«µþÅÔ¤Ë¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·°æ¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÅ¹Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¾ã»ÒÆÍ¤ÇË¤Ã¤¿´¶¡×¡Ö¥¢¥ó¥°¥ë¤Î´¶À¤¬¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Í!´ò¤·¤¤¤Í!¥á¥¬¥Í¤â¤¤¤¤¤Í!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£