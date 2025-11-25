¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×Ä¶¹ë²Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖB¡Çz¤È¹õÌ´¤¬Æ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¡ª¡×¡Ö¥¿¥Ã¥«¥ó¤ÈTak¤ÎÌÁÍ§ÊÂ¤Ó¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×
ÂçºåÏ·ÊÞ¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼30¼þÇ¯¤Ë¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Î²»³ÚBar¡ÖROCK ROCK¡×¤¬½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿´¤«¤é¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹!¡×¤È¸ø¼°X¤¬ÄÖ¤Ã¤Æ¡¢24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥×¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö¹õÌ´¡×¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥â¥ó¥í¡¼¡×¡ÖLOUDNESS¡×¡ÖB¡Çz¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡¡¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö°ðÍÕ¤µ¤ó¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¿¥Ã¥«¥ó¤ÈTak¤ÎÌÁÍ§ÊÂ¤Ó¡×¡Ö¶«¤ÖÆó°æ¸¶¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë°ðÍÕ¤µ¤ó¤ÈÀ¶½Õ¤µ¤ó¡×¡ÖB¡Çz¤È¹õÌ´¤¬Æ±¤¸¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£