「もう１年みたかった」G大阪のポヤトス監督が今季限りで退任「３年間本当にありがとう」「一緒にタイトル取りたかった」の声
11月25日、ガンバ大阪はダニエル・ポヤトス監督が契約満了に伴い、今季限りで退任することを発表した。
エスパニョールやレアル・マドリーの下部組織で指導歴があるスペイン人は、2023年シーズンにG大阪の監督に就任。ポヤトス体制の１年目でチームは16位と残留争いを強いられたが、２年目は４位と好成績を収め、天皇杯では準優勝。残り２試合となった今季は８位と中位に甘んじるも、ACL２ではグループステージ突破を決めている。
G大阪を離れるポヤトスに対し、SNS上では以下のような声があがっている。
「寂しすぎ」
「嘘であってほしい」
「３年間本当にありがとう」
「点が入った瞬間に誰よりも喜ぶ姿が好きでした」
「お疲れ様でした！今までお世話になりました！」
「もう１年みたかった」
「一緒にタイトル取りたかった」
47歳の指揮官が惜しまれつつクラブを去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
