被爆80年の節目に長崎市の大学生と小学生が平和を伝えるピースソングを共同で制作しました。

演奏会で初めて披露され、平和を願う清らかな歌声が響きました。

（カラフルな空へ ）

「みんなの色を持ちよればカラフルな未来が待っている」

長崎純心大学と長崎市の山里小学校はともに被爆医師の故・永井 隆博士が作詞した歌を歌い継いできた学校です。

被爆80年の節目に大学生と5年生の児童が共同でピースソングを制作しました。

プロジェクトでは大学生が作詞や作曲をメインで担当。

児童が挙げた言葉や思いをもとに「悲しみ・怒り」「希望」「未来」の3つのテーマに集約し、4曲が誕生しました。

（作曲担当長崎純心大4年 高野 友奈さん）

「カラフルな空へがよかった。皆が歌っていて一番笑顔で歌えているのが良かった」

（作詞担当長崎純心大4年 池田 野乃花さん）

「来年から小学校の教員になる身として子ども達と一緒に私たちも一緒に平和について考えていく」

（山里小5年 嶋田 さくらさん ）

「世界平和を目指すということを一番の目標にして、身近な所から平和を創っていくところを大切にしていきたい」

純心大の合唱サークルの演奏会で披露され、観客は平和を紡ぐ若者の歌声に聞き入っていました。