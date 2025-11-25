柄本明、オーディション経て『ズートピア』声優に 内容は「全然分かっていない」と大物ぶり発揮
俳優の柄本明（77）が25日、東京・増上寺で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇。オーディションを経て今回の声優の座を射止めたことを明かした。
【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介ら
柄本は、チェックのアウターを羽織って増上寺に登場。「緊張で張り裂けるばかり」と言いながらも大物ぶりを発揮した。Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が「バディとするなら柄本の役にしたい」と伝えるも、柄本は「話の内容がぜんぜん分かっていない。オーディションを受けて選んでもらったが、選んでいただいてありがとうございます」と話した。
家族には声優を務めることを伝えていないといい、「家族には何も話していないから何も言われませんね」と話した。大御所俳優だが、「トカゲの役は初めて」と周囲の笑いを誘い、「久しぶりに声の役を務めて非常に緊張しました」と話した。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
イベントには柄本のほか、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、サバンナの高橋茂雄が登壇した。
