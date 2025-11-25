Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡¡ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤óµÞÀÂ¤ËÎÞ¡Ö¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡¢Ï»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¤¬£²£µÆü¡¢µþÅÔ¡¦È¬ºä¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖáÄ¤ë¸áºÐ¡¡µÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡¡ÅìÀ¾¹çÆ±Âç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£±£²·î£±¡Á£²£µÆü¡áµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¡Ë¤ÎÀ®¸ùµ§´ê¤ÈÊôÇ¼Éñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤²¹£±£³ÅÙ¡¢Ä«¤«¤éÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ëµþÅÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èø¾å¿Æ»Ò¤¬¿À¼Ò¤ËÃå¤¯¤³¤í¤Ë¤Ï±«¤â¤ä¤ó¤À¡£¤ªÎý¤ê¤ÎÆ»±è¤¤¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ì¥Õ¥¡¥ó¤ä³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¿Æ»Ò¤¬´é¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÇï¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²»±©²°¡ª¡×¤È¸À¤¦Âç¸þ¤¦¡Ê¤ª¤ª¤à¤³¤¦¡Ë¤ÎÀ¼¤¬¶Æâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¿Æ»Ò¤¬ËÜÅÂ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ®¸ùµ§´ê¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÆÞÅ·¤«¤éÃÈ¤«¤ÊÆüº¹¤·¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£Æü¤¬º¹¤·¹þ¤àÉñÅÂ¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¤ªÓò»Ò¤À¤±¤¬¶Á¤¯Ãæ¡¢ÊôÇ¼Éñ¡Ö¼·Ê¡¿À¡×¤òÉñ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ËËÜÅÂ¤Ø¡¢¤¦¤ä¤¦¤ä¤·¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÅÂ¤Ç¤Îµ§Åø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÆ¸ÞÏº¤Ï¡ÖÆîºÂ¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë½éÂå¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç·üÌ¿¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ò¤È·îÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ë¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤òº£Æü¡¢¸ì¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿À»ö¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎµÆÇ·½õ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï±«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤ÆÊôÇ¼Éñ¤â¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç£²£´Æü¤Ëµ¯¤¤¿²Ð»ö¤Î¤¿¤áµÞÀÂ¤·¤¿ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¶£´¡Ë¤òÅé¤ó¤ÀµÆ¸ÞÏº¤Ï¡Ö¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»×¤¤¤¬¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼ã¤¤¤³¤í¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ÅÅµ¤«¤é¿·ºî¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤Î±éÌÜ¡ÖÁÍ¾®ÁÎ¼¡ÏºµÈ¡×¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ÖÁÍ¾®ÁÎ¤Î»ä¤Î¤ª¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÎÌò¤Ç¡¢¤ªÇò½§¤ÇºÇ¸å¤Ë¡Ê»ä±é¤¸¤ë¡ËÁÍ¾®ÁÎ¤È¸ò¤ï¤¹¸ÀÍÕ¤¬¡Ø¤³¤ì¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Î¤ª´é¤Î¸«Ç¼¤á¡Ù¤Ã¤Æ¥»¥ê¥Õ¤ò£²¿Í¤ÇÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¡¢µµÂ¢¤µ¤ó¤¬°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ì¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µµÂ¢¤µ¤ó¤Î·Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¿Æ»Ò¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¡Ê²æ¡¹¤Î¡Ë½±Ì¾¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ò²æ¡¹¤â¸«½¬¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡µµÂ¢¤µ¤ó¤ÏÆ±¶½¹Ô¤ÎÃë¤ÎÉô¡ÖÊ¿²È½÷¸îÅç¡×¤ÎÀ¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯Ìò¤äÌë¤ÎÉô¤Î¡ÖÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡×¤ÇÏµ¤Î°¼¡ÏºÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÂåÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¡ÊµµÂ¢¤µ¤ó¤Î¡Ë»×¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢»ä¤Î°ìÌç¤ÎÈø¾åµÆ»ÔÏº¤È¤¤¤¦¼Ô¤¬ÂåÌò¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ËÀ¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯Ìò¤ÏºäÅìÉ§»°Ïº¤¬Ì³¤á¤ë¡£