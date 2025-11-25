２５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・足立区で２４日に発生した１１人が死傷するひき逃げ事件を報じた。

乗用車が歩道に乗り上げるなど暴走して歩行者らをはねた今回の事件では、はねられた８０代男性が死亡。他に男女１０人が重軽傷を負った。この車は盗難車で、警視庁は販売店から盗んだとして窃盗の疑いで同区の職業不詳の男（３７）を逮捕した。

この事件について聞かれたコメンテーターで出演の元衆院議員・金子恵美氏は「（容疑者が）個人情報として住所まで提供しているということもあって、自動車販売店も疑うこともなかったでしょうし、通常、展示車両が窃盗されるなんて、まさか想定してない」と話し出すと「とはいえ、こういうことが起こりえたというか、その先で事故が起こるということも…。何が起こるか分からないということも考えると、スマートキーが置きっ放しであったという、その管理上の問題が問われてしまうことがあるとしたらば、今後、自動車販売店とか展示車両に関しての管理は少し再考の余地が…、他の店舗の方も考えないといけないのではないかなと思いました」と続けていた。