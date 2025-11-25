日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の２日間、福岡県内で、今秋の明治神宮野球大会で優勝した九州国際大付の球児に指導を行った。高校生の指導は８、９日の中越（新潟）に続き、今年２校目で、通算１３校目。指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。

＊ ＊ ＊

イチロー氏による九州国際大付の指導２日目は、天候が悪く、宮若市内の光陵グリーンスタジアム室内で行われた。

準備運動後のキャッチボールでは、ナインがイチロー氏の周りに座り、見守った。

最初は、１年生ながら明治神宮大会優勝の立役者となった左腕・岩見輝晟（らいせ）と一緒に実演した。

「ターゲットは常に相手の右肩に置いている。下から力を伝えて、手は勝手に上がるイメージ。下からの動きを進めて、勝手に上がってくる」

「僕のスローイングはここ（ステップを踏んで左腕が上がった時）で決まっています。普段のキャッチボールからできる。内野手、投手はここ（リリースの時）でできるけど、外野手は安定しないし、距離を出せない。基本的には、ステップした時に行き先が決まっている。短いのは小手先でできるけど」

「塁間で目をつぶって投げられるか。やってみたらいかにバランスが大事か分かる。ここ（手先）でコントロールしようとすると難しい」

イチロー氏が目をつぶり、実演した。１、２球目もあまりずれることなく、岩見の正面に。３球目で狙い通りに相手の右肩に行き、イチロー氏は声を挙げて喜び、ナインは拍手した。

岩見とのキャッチボールを終え、選手たちにこう伝えた。

「良かったボールの軌道、打った後の弾道は自分の動きを表している。何となくではなく、自分の動きを説明してほしい。それが分かっていないと、野球はうまくならない。もう１個、上にいくためにはそこが必要。量だけでは次に進めないことがある」

秋の日本一軍団へ、さらなるレベルアップを求め、そう言った。