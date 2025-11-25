【最大50％OFF】細田守作品特集！『果てしなきスカーレット』『サマーウォーズ』など話題の作品がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデー大規模セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『果てしなきスカーレット』『サマーウォーズ』など細田守監督の人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの小説作品をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた作品を手に入れてみては！？
おおかみこどもの雨と雪
■果てしなきスカーレット
セール特価：851円（10%OFF）
果てしなきスカーレット
生きる意味を問う、感動の最新作――細田守監督書き下ろしの原作小説！
叔父に愛する父を殺された王女・スカーレットは、復讐に失敗し、《死者の国》で目を覚ます。略奪と暴力が荒れ狂う世界で再び復讐を決意した彼女の前に、現代の日本からやってきた看護師・聖が現れる。敵味方関係なく手を差し伸べる聖の優しさに反発しながらも、理想の地「見果てぬ場所」を目指してともに旅をする中で、スカーレットの心は大きく揺らいでいき……。
“生きる意味”を問う感動作、細田守監督書き下ろしの原作小説！
■サマーウォーズ
セール特価：308円（50%OFF）
サマーウォーズ
数学しか取り柄がない高校生の健二は、憧れの先輩・夏希に、婚約者のふりをするバイトを依頼される。一緒に向かった先輩の実家は田舎の大家族で!?
新しい家族の絆を描く熱くてやさしい夏の物語。
■おおかみこどもの雨と雪
セール特価：286円（49%OFF）
おおかみこどもの雨と雪
「好きになった人が、おおかみおとこだった。」
大学生の花（はな）は、彼と出会ってすぐに恋に落ちた。いつも襟の伸びた同じTシャツを着ていた彼は無口だけどとても優しい人だった。彼がおおかみおとこだと知ったときも、驚きも自然に受け入れることが出来たのが自分でも不思議だった。彼はおおかみと人との間に生まれ、その血を受け継ぐ最後の存在だった。やがて、花は妊娠する。そして彼との悲しい別れ――。一人になった花はおおかみの血を継ぐ二人の子供、雪と雨を独りで育てることに……。
■バケモノの子
セール特価：308円（49%OFF）
バケモノの子
この世界には、人間の世界とは別にもう１つの世界がある。バケモノの世界だ。ある日、ひとりぼっちの少年がバケモノの世界に迷い込み、バケモノ・熊徹の弟子となり、九太という名前を授けられる。その偶然の出会いが、想像を超えた冒険の始まりだった――。
■竜とそばかすの姫
セール特価：363円（50%OFF）
竜とそばかすの姫
高知の田舎町で父と暮らす17歳の高校生・すずは、幼い頃に母を事故で亡くし、現実世界では心を閉ざしていた。ある日、親友に誘われたことをきっかけに“もうひとつの現実”と呼ばれるインターネット上の超巨大仮想空間〈U〉に「ベル」というアバターで参加することに。ずっと秘めてきた比類なき歌声で瞬く間に世界中から注目される歌姫となったすず（ベル）は、〈U〉の中で「竜」と呼ばれ恐れられている謎の存在に出逢う。凶暴ながらもどこか孤独な竜との出逢いをきっかけに、すずは自分の中にある迷いや弱さと向き合っていく――。歌が導く奇跡の出会いと成長の物語！
■未来のミライ
セール特価：308円（50%OFF）
未来のミライ
生まれたばかりの妹に両親の愛を奪われ、戸惑うくんちゃん。ある日、未来から来た妹・ミライちゃんと出会いました。彼女に導かれ、時をこえた冒険に旅立ちます。幼い頃の母、父の面影を持つ青年。様々な出会いを経て、くんちゃんが最後に辿り着いた場所とは。
「バケモノの子」の細田守監督最新作の原作小説！
■時をかける少女
セール特価：2156円（30%OFF）
時をかける少女 A Novel based on the Animated Film
待ってられない未来がある。あの名作アニメ映画を細田守監督自ら小説化！
ある夏、偶然“タイムリープ”という能力を手にした女子高校生の真琴。ついてない毎日を変えるため、ささいなことで時間を跳び越えタイムリープを繰り返すが、その積み重ねの先に思いもよらないピンチが訪れる。
かけがえのない時間と大切な人を救うため、真琴が決めた未来とは――。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日17時現在のものです。
■果てしなきスカーレット
セール特価：851円（10%OFF）
果てしなきスカーレット
生きる意味を問う、感動の最新作――細田守監督書き下ろしの原作小説！
叔父に愛する父を殺された王女・スカーレットは、復讐に失敗し、《死者の国》で目を覚ます。略奪と暴力が荒れ狂う世界で再び復讐を決意した彼女の前に、現代の日本からやってきた看護師・聖が現れる。敵味方関係なく手を差し伸べる聖の優しさに反発しながらも、理想の地「見果てぬ場所」を目指してともに旅をする中で、スカーレットの心は大きく揺らいでいき……。
“生きる意味”を問う感動作、細田守監督書き下ろしの原作小説！
■サマーウォーズ
セール特価：308円（50%OFF）
サマーウォーズ
数学しか取り柄がない高校生の健二は、憧れの先輩・夏希に、婚約者のふりをするバイトを依頼される。一緒に向かった先輩の実家は田舎の大家族で!?
新しい家族の絆を描く熱くてやさしい夏の物語。
■おおかみこどもの雨と雪
セール特価：286円（49%OFF）
おおかみこどもの雨と雪
「好きになった人が、おおかみおとこだった。」
大学生の花（はな）は、彼と出会ってすぐに恋に落ちた。いつも襟の伸びた同じTシャツを着ていた彼は無口だけどとても優しい人だった。彼がおおかみおとこだと知ったときも、驚きも自然に受け入れることが出来たのが自分でも不思議だった。彼はおおかみと人との間に生まれ、その血を受け継ぐ最後の存在だった。やがて、花は妊娠する。そして彼との悲しい別れ――。一人になった花はおおかみの血を継ぐ二人の子供、雪と雨を独りで育てることに……。
■バケモノの子
セール特価：308円（49%OFF）
バケモノの子
この世界には、人間の世界とは別にもう１つの世界がある。バケモノの世界だ。ある日、ひとりぼっちの少年がバケモノの世界に迷い込み、バケモノ・熊徹の弟子となり、九太という名前を授けられる。その偶然の出会いが、想像を超えた冒険の始まりだった――。
■竜とそばかすの姫
セール特価：363円（50%OFF）
竜とそばかすの姫
高知の田舎町で父と暮らす17歳の高校生・すずは、幼い頃に母を事故で亡くし、現実世界では心を閉ざしていた。ある日、親友に誘われたことをきっかけに“もうひとつの現実”と呼ばれるインターネット上の超巨大仮想空間〈U〉に「ベル」というアバターで参加することに。ずっと秘めてきた比類なき歌声で瞬く間に世界中から注目される歌姫となったすず（ベル）は、〈U〉の中で「竜」と呼ばれ恐れられている謎の存在に出逢う。凶暴ながらもどこか孤独な竜との出逢いをきっかけに、すずは自分の中にある迷いや弱さと向き合っていく――。歌が導く奇跡の出会いと成長の物語！
■未来のミライ
セール特価：308円（50%OFF）
未来のミライ
生まれたばかりの妹に両親の愛を奪われ、戸惑うくんちゃん。ある日、未来から来た妹・ミライちゃんと出会いました。彼女に導かれ、時をこえた冒険に旅立ちます。幼い頃の母、父の面影を持つ青年。様々な出会いを経て、くんちゃんが最後に辿り着いた場所とは。
「バケモノの子」の細田守監督最新作の原作小説！
■時をかける少女
セール特価：2156円（30%OFF）
時をかける少女 A Novel based on the Animated Film
待ってられない未来がある。あの名作アニメ映画を細田守監督自ら小説化！
ある夏、偶然“タイムリープ”という能力を手にした女子高校生の真琴。ついてない毎日を変えるため、ささいなことで時間を跳び越えタイムリープを繰り返すが、その積み重ねの先に思いもよらないピンチが訪れる。
かけがえのない時間と大切な人を救うため、真琴が決めた未来とは――。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日17時現在のものです。