【50％OFF】スポーツマンガ特集！『ブルーロック』『メダリスト』など話題の作品がKindleセールでお得に読める！【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデー大規模セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『ブルーロック』『メダリスト』などスポーツとアツい青春が人気の作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメのマンガをピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた作品を手に入れてみては！？
■ブルーロック
セール特価：297円（50%OFF）
ブルーロック（１）
２０１８年、W杯、日本代表ベスト１６敗退…。これを受け日本フットボール連合は、W杯優勝のため、３００人の高校生を集めた育成寮“青い監獄（ブルーロック）”を設立。コーチを務める男・絵心甚八は、日本に必要なのは「エゴイズムにあふれるストライカーだ」と断言。無名のFW・潔 世一たちは、己をエゴイストに変える蹴落とし合いの選別に挑む！
■メダリスト
セール特価：380円（50%OFF）
メダリスト（１）
人生ふたつぶん懸けて、叶えたい夢がある！
夢破れた青年・司と、見放された少女・いのり。
でも二人には、誰より強いリンクへの執念があった。
氷の上で出会った二人がタッグを組んで、フィギュアスケートで世界を目指す！
■ブルーロック−ＥＰＩＳＯＤＥ 凪−
セール特価：297円（50%OFF）
ブルーロック−ＥＰＩＳＯＤＥ 凪−（１）
『天才』は見つける者がいて初めてその輪郭を成す──。
『ブルーロック』公式スピンオフ！ 原作者・金城宗幸が自ら綴る、天才・凪 誠士郎が主役のもう一つの“青い監獄”物語!!
凪 誠士郎、高校2年生。「めんどくさい」が口グセの少年は、日々を無気力に生きていた。日本サッカーのW杯優勝を目指す育成寮“青い監獄”と、相棒・御影玲王がその才能を見つけ出すまでは──。
『ブルーロック』原作者・金城宗幸が自ら贈る、天才・凪 誠士郎物語堂々開幕!!
■ひゃくえむ。
セール特価：396円（50%OFF）
ひゃくえむ。（１）
俺はトガシ。生まれつき足が速かった。だから、１００m走は全国１位だった。「友達」も「居場所」も、“それ”で手に入れた。しかし小６の秋、初めて敗北の恐怖を知った。そして同時に味わった。本気の高揚と昂奮を──。１００ｍの全力疾走。時間にすれば十数秒。だがそこには、人生全てを懸けるだけの“熱”があった。
■ダイヤのＡ
セール特価：297円（50%OFF）
ダイヤのＡ（１）
中学全国大会を目標としていた沢村栄純（さわむら・えいじゅん）。最後の大会は自らの暴投で敗退してしまう。仲間とともに高校でリベンジを誓うなか、名門、青道高校野球部からスカウトが来る。見学に訪れた沢村は、いきなりエリート校の洗礼を受けることに！ 名キャッチャーの呼び声高い御幸一也（みゆき・かずや）との出会いが沢村の高校野球への情熱を目覚めさせる!!
■ワンダンス
セール特価：396円（50%OFF）
ワンダンス（１）
自分の気持ちを抑えて、周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく）。そんな彼が惹かれたのは、人目を気にせずダンスに没頭する湾田光莉（わんだ ひかり）。彼女と一緒に踊るために、未経験のダンスに挑む！ 部活、勉強、就職、友達、恋愛。必要なことって何？無駄なことやってどうなるの？いやいや、君の青春は、自由に踊って全然いいんだ。２人が挑むフリースタイルなダンスと恋！
■ベイビーステップ
セール特価：297円（50%OFF）
ベイビーステップ（１）
マジメ少年＋美少女×テニス＝熱血スポコン!?
――成績はずっとオールA！几帳面でマジメな“エーちゃん”が、ちょっぴりいい加減!?
でも、テニスに懸ける情熱だけはマジメな美少女“ナツ”と出会ったことで、テニスの魅力に取りつかれて人生激変!?快感、そして悶絶のらせん……。数式じゃ表せない、衝撃的な人生の化学変化が始まった!!
※本ページで紹介する情報は、2025年11月18日16時現在のものです。
